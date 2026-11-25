Турецкая актриса Дениз Чакыр, известная по роли Шах-султан в сериале «Великолепный век», оказалась среди задержанных в рамках расследования о наркотиках и проституции. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

По данным издания, прокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 35 подозреваемых. В ходе операции правоохранители задержали 20 человек, в том числе Чакыр и актёра Озджана Дениза. Режиссёр Джем Карджи также упоминается среди фигурантов, в отношении которых выдали ордер на задержание. Турецкий телеканал TRT Haber подтверждает, что Чакыр и Озджан Дениз оказались среди задержанных.

Расследование касается подозрений в проституции, торговле наркотическими и психотропными веществами, их приобретении, употреблении и хранении. По информации Yeni Şafak, следствие изучает показания подозреваемых и свидетелей, а также материалы экспертиз изъятых телефонов и других цифровых устройств. В прокуратуре сообщили, что расследование продолжается.

В Турции ранее уже проходили масштабные операции против представителей шоу-бизнеса. В сентябре по делу о наркотиках задержали актёра Араса Булута Ийнемли, сыгравшего шехзаде Баязида в «Великолепном веке». Подробнее об этом — в материале Life.ru.