В Турции отказались от продажи мостов через Босфор и автомагистралей

Министерство финансов Турции опровергло сообщения о возможной продаже стамбульских мостов и государственных автомагистралей. Ведомство подчеркнуло, что право собственности на эти объекты останется у государства.

Отныне речь идёт о возможной передаче частным операторам права эксплуатации инфраструктуры на ограниченный срок. Власти пока лишь оценивают экономическую целесообразность такого шага, а тендерные процедуры не запускались.

Поводом для дискуссии стал президентский указ, расширивший перечень объектов, которые могут быть переданы в управление частным компаниям. В список входят, в частности, мосты 15 Июля и Султана Мехмеда Фатиха через Босфор, а также ряд автомагистралей. Срок соответствующих договоров может составить 30 лет.

В Минфине также отвергли утверждения о том, что автомагистрали ежегодно приносят бюджету около $600 млн чистой прибыли. По данным ведомства, примерно половина этой суммы уходит на содержание дорог, ремонт, модернизацию и оплату труда персонала.

Отдельно власти заверили, что не собираются переводить действующие бесплатные дороги в категорию платных. Планов повышать нынешние тарифы за проезд также нет.

Турецкое законодательство отдельно предусматривает, что государственные автомагистрали и связанные с ними объекты могут передаваться в эксплуатацию без отчуждения права собственности.

Ранее Life.ru рассказывал, что Реджеп Тайип Эрдоган назвал отношения России и Турции лучшими за всю их историю. Турецкий президент отметил сотрудничество двух стран сразу в нескольких сферах, отдельно выделив энергетику, сельское хозяйство и туризм. Он подчеркнул, что российские туристы остаются важной частью турпотока в Турцию.