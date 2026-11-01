В Турции медведь напал на 67-летнего грибника, отправившегося в лес вместе с товарищами. Мужчина получил множественные ранения, однако сумел выжить, сообщает газета Hürriyet.

Инцидент произошёл в районе Ардынчлык провинции Сакарья на западе страны. Пострадавшим оказался Ридван Эгкен, который собирал грибы неподалёку от населённого пункта Казымие. Неожиданная встреча с бурым медведем закончилась травмами нескольких частей тела.

На помощь мужчине вызвали медиков. После оказания первой помощи его доставили в районную больницу Памуковы, а затем перевели в медицинское учреждение Сакарьи для дополнительного обследования. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Ранее Life.ru сообщал о гибели одного из лучших охотников на медведей в Красноярском крае. 28 октября хищник напал на Виталия Елфимова в верховьях реки Казыр в Курагинском округе. Мужчина стал девятой жертвой медведей в регионе. После трагедии охотники ликвидировали ещё одного крупного зверя. По словам депутата, к концу октября в крае изъяли из природы уже 1830 медведей, причём более тысячи — для регулирования численности популяции.