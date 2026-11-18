Бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу приговорили к двум годам и одному месяцу тюрьмы с запретом на политическую деятельность. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

Основанием для нового приговора стали предполагаемые махинации при голосовании на съезде оппозиционной Народно-республиканской партии в ноябре 2023 года. Тогда Имамоглу председательствовал на мероприятии, по итогам которого руководство политической силы сменилось.

Уголовное дело рассматривал 26-й суд первой инстанции Анкары. Вместе с бывшим градоначальником аналогичные наказания получили ещё восемь фигурантов, троих подсудимых оправдали. Запрет на политическую деятельность начнёт действовать после окончательного вступления приговора в силу.

На съезде 2023 года председателем НРП избрали Озгюра Озеля, который сменил Кемаля Кылычдароглу. Однако позднее турецкий суд признал результаты голосования недействительными и постановил восстановить прежнее партийное руководство.

Это уже четвёртый приговор к лишению свободы для Имамоглу. Ранее его осуждали по делам об оскорблении представителей избирательной комиссии, угрозах прокурору и оскорблении бывшего главы одного из районов Стамбула. Некоторые решения продолжают обжаловаться.

Сам политик находится под стражей с марта 2025 года по делу о предполагаемой коррупции в стамбульской мэрии. В отношении него также ведутся другие уголовные разбирательства.