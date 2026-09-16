В Турции запретили добавлять сыр и фисташки в донер

В Турции ужесточили требования к составу донера, суджука, фарша, котлет и других мясных продуктов, запретив для ряда позиций наполнители и установив пределы по жиру, соли и белку. Новые правила Минсельхоза опубликованы в государственном вестнике Resmî Gazete.

«В донере нельзя будет использовать такие наполнители, как фисташки, сыр, крахмал и соя», – уточняет издание.

Донер теперь разделён на три категории в зависимости от используемого мяса и его формы. В продукте должно быть не менее 12% мясного белка, а содержание жира ограничено 25%, соли — 2%. Добавлять сою, крахмал, протеиновые порошки и гидролизаты нельзя, за исключением разрешённых молочных, яичных компонентов и небольшого количества растительного белка из специй.

Для котлет и бургеров минимальную долю мясного белка установили на уровне 10%, жир также не должен превышать 25%, а соль — 2%. Содержание крахмала и растительного белка из хлеба, панировки и специй ограничено 5%.

Отдельные нормативы появились для суджука: не менее 15% мясного белка и не более 20% коллагеновой соединительной ткани от его общего количества. Для термически обработанного продукта действуют показатели 13% и 25% соответственно.

Фарш из птицы и смеси на его основе разрешено продавать только замороженными. В птичьем донере должно быть минимум 14% белка, максимум 15% жира и 2% соли. На этикетках производителям также придётся указывать происхождение животного жира. Перейти на новые требования бизнес должен до 31 марта 2027 года.

Напомним, что Турция очень ревностно относится к донеру. В 2024 году Анкара даже поспорила из-за этого с Берлином. Турецкие мастера шаурмы настаивали, что оригинальное блюдо должно готовиться из курицы, баранины или говядины возрастом до 18 месяцев, выдержанной в йогуртовом маринаде, а мясо следует нарезать горизонтальными ломтиками толщиной от трёх до пяти миллиметров.