Восемнадцатилетний житель Твери получил семь лет и десять месяцев колонии общего режима за поджог вышки сотовой связи после дистанционного обучения диверсиям. Молодой человек прошёл инструктаж у куратора через мессенджер, а затем совершил преступление, сообщили в прокуратуре Тверской области.

Как установил суд, в ноябре 2025 года парень связался с наставником, который обучил его диверсионной деятельности. Полученные знания он применил при поджоге оборудования сотового оператора. Преступление пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.

Тверской областной суд признал молодого человека виновным по двум статьям УК РФ — о прохождении обучения в целях диверсионной деятельности и совершении диверсии. Государственное обвинение поддерживал лично прокурор области Денис Назаренко.

«Суд назначил мужчине наказание в виде семи лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима», — уточнили в надзорном ведомстве.

Кроме того, в доход государства конфисковали мобильный телефон и ноутбук, которые осуждённый использовал при подготовке и совершении преступления. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Life.ru рассказывал о другом деле о поджоге вышки связи в Твери, по которому двое местных жителей получили суммарно 42 года колонии. В сентябре суд приговорил 37-летнего мужчину к 22 годам лишения свободы, а его 40-летнюю сообщницу — к 20 годам. По данным прокуратуры, они прошли обучение у куратора через мессенджер, после чего устроили поджог, причинив ущерб более чем на 130 тысяч рублей. Кроме того, фигуранты наносили надписи на стены многоквартирных домов и других сооружений, на восстановление которых потребовалось около 300 тысяч рублей.