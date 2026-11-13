В Тюмени мужчина задушил собаку поводком в лифте
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В жилом доме на улице Прокопия Артамонова в Тюмени мужчина убил собаку, оставив её в кабине лифта с поводком, другой конец которого удерживал снаружи. Животное задохнулось. Об этом рассказала волонтёр Светлана Самойлова, передаёт 72.ru.
Погибшей собаке по кличке Гретта было 19 лет. По словам одной из жительниц дома, питомец принадлежал матери мужчины. Сын объяснил ей, что животное умерло от старости. Полиция установила личность мужчины. Он оказался жителем того же подъезда. Сейчас его опрашивают, изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают свидетелей. Проводится доследственная проверка.
Ранее в Томске шестилетний йоркширский терьер по кличке Бостон погиб во время попытки извлечь застрявшее в пищеводе лакомство. По словам владельцев, ветеринары четыре дня не могли обнаружить инородное тело, пока состояние питомца стремительно ухудшалось. Хозяева обвиняют клинику VetHelpPro в несвоевременной диагностике. Владельцы убеждены, что трагедии можно было избежать, если бы причину ухудшения состояния обнаружили раньше. По их словам, представители клиники выразили соболезнования, но не признали ответственности за случившееся.