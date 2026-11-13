В жилом доме на улице Прокопия Артамонова в Тюмени мужчина убил собаку, оставив её в кабине лифта с поводком, другой конец которого удерживал снаружи. Животное задохнулось. Об этом рассказала волонтёр Светлана Самойлова, передаёт 72.ru.

Погибшей собаке по кличке Гретта было 19 лет. По словам одной из жительниц дома, питомец принадлежал матери мужчины. Сын объяснил ей, что животное умерло от старости. Полиция установила личность мужчины. Он оказался жителем того же подъезда. Сейчас его опрашивают, изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают свидетелей. Проводится доследственная проверка.