В Тюмени загорелась крыша школы на площади 3600 квадратных метров
Обложка © «Макс» / МЧС Тюменской области
В Тюмени пожарные ликвидировали открытое горение кровли образовательного учреждения на улице Широтной, 116. Площадь пожара составила 3600 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.
В Тюмени загорелась крыша школы на площади 3600 квадратных метров. Видео © «Макс» / МЧС Тюменской области
Сигнал о возгорании поступил примерно в 6:30 утра по местному времени. Прибывшие подразделения установили, что огонь охватил крышу здания.
Пострадавших нет. Во время пожара людей внутри не было.
К тушению привлекли 50 человек и 10 единиц техники. Ликвидация последствий возгорания продолжается.
Тем временем пять человек погибли при пожаре на пароме MV June Aster у берегов филиппинской провинции Палаван. На борту судна находились 117 пассажиров и 17 членов экипажа. После начала пожара спасатели приступили к эвакуации людей и поисковой операции.
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