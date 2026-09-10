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Опубликовано 10 сентября, 03:43

В Тюмени загорелась крыша школы на площади 3600 квадратных метров

Обложка © «Макс» / МЧС Тюменской области

Обложка © «Макс» / МЧС Тюменской области

В Тюмени пожарные ликвидировали открытое горение кровли образовательного учреждения на улице Широтной, 116. Площадь пожара составила 3600 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

В Тюмени загорелась крыша школы на площади 3600 квадратных метров. Видео © «Макс» / МЧС Тюменской области

Сигнал о возгорании поступил примерно в 6:30 утра по местному времени. Прибывшие подразделения установили, что огонь охватил крышу здания.

Пострадавших нет. Во время пожара людей внутри не было.

К тушению привлекли 50 человек и 10 единиц техники. Ликвидация последствий возгорания продолжается.

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Тем временем пять человек погибли при пожаре на пароме MV June Aster у берегов филиппинской провинции Палаван. На борту судна находились 117 пассажиров и 17 членов экипажа. После начала пожара спасатели приступили к эвакуации людей и поисковой операции.

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Виталий Приходько
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