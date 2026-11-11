В Тюменской области 11 ноября повторно объявили режим беспилотной опасности после того, как ранее действовавшее предупреждение было отменено. О введении превентивных мер сообщил губернатор региона Александр Моор, призвав жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

По данным местных СМИ, первое предупреждение поступило около 12:53 по местному времени. В 18:00 режим отменили, однако менее чем через час его ввели вновь. При этом Тюменская область находится примерно в 2500 километрах от Украины.

Моор подчеркнул, что объявление беспилотной опасности носит предупредительный характер. В случае обнаружения дрона губернатор рекомендовал немедленно покинуть зону его видимости и сообщить о происшествии по номеру 112.

Отдельно глава региона напомнил о запрете на публикацию фотографий и видеозаписей беспилотников, их обломков и работы систем противовоздушной обороны. За распространение таких материалов предусмотрена ответственность. Приближаться к найденным фрагментам БПЛА также опасно для жизни.