В Тюменской области запретили продажу вейпов с 1 марта 2027 года
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Тюменская область стала очередным российским регионом, принявшим закон о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них. Ограничения начнут действовать 1 марта 2027 года и продлятся пять лет, сообщил губернатор Александр Моор в своём Telegram-канале.
«Так мы отвечаем на запрос родителей: электронные системы для парения всё чаще используют школьники. Тревогу за детей полностью разделяю. Историй, как вейпы калечат здоровье подростков, всё больше — и мы не имеем права мириться с этим», — подчеркнул глава региона.
Соответствующий законопроект № 2659-08 депутаты Тюменской областной думы одобрили 27 ноября сразу в двух чтениях. Решение поддержали единогласно все 43 присутствовавших парламентария. Запрет будет действовать до 1 марта 2032 года.
Ранее стало известно о введении пятилетнего запрета на продажу вейпов в Краснодарском крае. Ограничения начнут действовать 1 марта 2027 года и затронут в том числе жидкости без никотина. По данным региональных властей, около 70% подростков в возрасте от 14 до 16 лет уже пробовали электронные сигареты. Сейчас на Кубани продажей такой продукции занимаются более тысячи хозяйствующих субъектов. Закон приняли сразу в двух чтениях после многочисленных обращений жителей с просьбой ограничить доступность вейпов.