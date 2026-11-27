Тюменская область стала очередным российским регионом, принявшим закон о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них. Ограничения начнут действовать 1 марта 2027 года и продлятся пять лет, сообщил губернатор Александр Моор в своём Telegram-канале.

«Так мы отвечаем на запрос родителей: электронные системы для парения всё чаще используют школьники. Тревогу за детей полностью разделяю. Историй, как вейпы калечат здоровье подростков, всё больше — и мы не имеем права мириться с этим», — подчеркнул глава региона.

Соответствующий законопроект № 2659-08 депутаты Тюменской областной думы одобрили 27 ноября сразу в двух чтениях. Решение поддержали единогласно все 43 присутствовавших парламентария. Запрет будет действовать до 1 марта 2032 года.