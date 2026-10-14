В Удмуртии на пять лет запретили продажу вейпов и жидкостей для них

В Удмуртии на пять лет запретили розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Соответствующий закон подписала временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова, сообщается на официальном сайте региональных властей.

Ограничения распространяются на все электронные системы доставки никотина. Под действие новых правил также попадут расходные смеси независимо от их состава, в том числе безникотиновые. Мера будет действовать пять лет — до 1 марта 2032 года.

Документ принят в рамках законодательства об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий употребления никотинсодержащей продукции.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с 1 марта 2027 года могут ввести пятилетний запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Профильный комитет Госсовета республики одобрил соответствующий законопроект и рекомендовал парламенту принять его в первом чтении. Ограничения планируют сохранить до 1 марта 2032 года. Они затронут электронные системы доставки никотина и жидкости для таких устройств.