В Удмуртии шестеро детей получили ожоги из-за антистресс-игрушек в микроволновке

В Удмуртии за неделю шесть школьников попали в больницу с ожогами после попыток нагреть игрушки-антистресс в микроволновках. Об этом сообщили в Первой республиканской клинической больнице.

Дети экспериментировали со сквиши — мягкими изделиями, предназначенными для снятия стресса. Однако при высокой температуре такие предметы могут деформироваться, лопаться и выделять раскалённое содержимое. В результате школьники получили повреждения различной степени тяжести.

Врачи предупредили, что подобные опыты способны привести к ожогам лица, рук и других частей тела. Медики призвали не помещать такие игрушки в микроволновые печи.

«Если ребёнок всё-таки получил ожог, повреждённое место нужно как можно скорее охлаждать прохладной проточной водой около 20 минут. Не прикладывайте лед и не наносите масло, сметану или кремы — такие «народные методы» могут только усугубить повреждение», — говорится в сообщении учреждения.

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуево Московской области 11-летний мальчик подобрал неизвестный предмет на спортплощадке возле школы. Ребёнок играл и из любопытства взял незнакомый предмет. Он положил находку в карман, не подозревая, что это, скорее всего, мощная петарда. Предмет взорвался. Мальчику оторвало пальцы.