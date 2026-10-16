В Уфе 28-летнего мужчину заключили под стражу по делу о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. По данным МВД Башкортостана, он снимал видео с участием девушек в состоянии опьянения и публиковал записи в закрытом канале мессенджера.

В Уфе арестовали мужчину, снимавшего порно с пьяными девушками. Видео © MAX/МВД по Республике Башкортостан

Подозреваемого задержали сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии. Оперативники провели обыск в его квартире.

В ходе обыска правоохранители изъяли два мобильных телефона, жёсткий диск и персональный компьютер. По информации ведомства, на устройствах обнаружили порнографические материалы.

Уголовное дело возбудили по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографии. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

В МВД сообщили, что следственные действия продолжаются. Полицейские также проверяют, может ли задержанный быть причастен к другим аналогичным преступлениям.

Ранее в Москве 41-летнего преподавателя танцев и английского языка приговорили к пожизненному сроку в колонии особого режима за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщил СК РФ. С 2014 по 2025 год он, пользуясь доверием учеников, совершал насильственные и развратные действия, половое сношение с лицом младше 16 лет и изготавливал порнографию с подростками.