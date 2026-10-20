В Уфе у мужчины нашли подпольную оружейную мастерскую и более 750 патронов

Более 750 патронов, девять единиц оружия и оборудование для их переделки обнаружили полицейские в частном доме 36-летнего жителя Уфы. Мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление, организовал у себя подпольную мастерскую. Об этом сообщили в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.

Оборудованное помещение нашли сотрудники уголовного розыска, которые проверяли поступившую оперативную информацию. Во время обыска обнаружились токарные, фрезерные и сверлильные станки, а также приспособления для изготовления боеприпасов.

Особое внимание полицейских привлекли четыре пистолета. Экспертиза установила, что два из них были переделаны в нарезное огнестрельное оружие. Кроме того, в доме хранились три нарезных и два гладкоствольных охотничьих ружья, на которые у владельца не оказалось необходимых разрешений.

Помимо этого, оперативники изъяли три банки бездымного пороха общей массой более 1,4 килограмма. По заключению экспертов, обнаруженное оружие пригодно для стрельбы, а изъятый порох — для взрывного превращения.

Выяснилось, что хозяин мастерской уже попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичное нарушение закона. Теперь следователи проверяют, мог ли он не только переделывать вооружение, но и продавать его другим людям.

По результатам проверки возбудили семь уголовных дел по статьям о незаконном обороте и изготовлении оружия. Фигуранта заключили под стражу. Расследование продолжается. Полицейским предстоит установить, откуда у мужчины появились обнаруженные предметы и были ли у него покупатели.

Случай в Уфе произошёл на фоне масштабных проверок незаконного оборота оружия по всей России. В сентябре сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии пресекли деятельность 111 предполагаемых подпольных оружейников в 43 регионах страны. По данным спецслужбы, правоохранители закрыли 37 мастерских и изъяли 297 единиц огнестрельного оружия. Среди находок оказались автоматы, пулемёты, гранатомёты, пистолеты и ружья. Кроме того, силовики обнаружили 92 тысячи патронов и более 82 килограммов взрывчатых веществ.