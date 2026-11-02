В Уфе восьмилетний ребёнок получил серьёзную травму позвоночника во время посещения детской комнаты фитнес-клуба. После происшествия следователи возбудили уголовное дело и начали проверять, насколько безопасно было организовано пространство для маленьких посетителей.

По предварительным данным, мальчик катался на качелях, но в какой-то момент упал. В результате у него диагностировали компрессионные переломы трёх позвонков. Об этом сообщили в Следственном комитете Башкирии.

Обстоятельства падения пока выясняются. В частности, предстоит установить, кто отвечал за состояние игрового оборудования и соблюдение требований безопасности в помещении.

Уголовное дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи изучат действия сотрудников и других ответственных лиц, чтобы определить, были ли допущены нарушения.

Похожее происшествие в Башкирии расследовали в сентябре. Как сообщал Life.ru 21 сентября, в Уфимском районе на десятилетнего мальчика упали металлические футбольные ворота. Ребёнка госпитализировали, его состояние врачи оценили как средней степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Правоохранителям предстояло установить, кто отвечал за безопасность спортивного объекта и состояние оборудования.