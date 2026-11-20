В Уганде 48-летний мужчина погиб после нападения крокодила, когда отправился за водой к озеру Виктория. О трагедии сообщает Daily Monitor.

Бьямунгу Ндавабу жил на островах округа Калангала и занимался фермерством. Раньше он находился в лагере беженцев, а затем перебрался сюда, чтобы зарабатывать на жизнь сельским хозяйством. В день трагедии его жена Магрет Шукулу почувствовала себя плохо, поэтому мужчина сам взял канистру и отправился за водой.

Когда к семи вечера Ндавабу так и не появился дома, обеспокоенная женщина попросила соседа проводить её к озеру. На берегу они обнаружили лишь резиновый сапог и накидку пропавшего. Позднее поисковая группа нашла в воде останки мужчины. Местные жители считают, что его схватил крокодил и утащил на глубину.

«Боль, которую я испытываю, — это то, что я осталась с четырьмя детьми. Он был кормильцем. Я слаба, но детям нужно ходить в школу. У меня нет работы. Он был для нас всем», — рассказала вдова.

Гибель фермера вновь привлекла внимание к проблеме водоснабжения в местных деревнях. Председатель деревни Лвамаюба Джон Сентонго объяснил, что скважины не работают, поэтому жителям приходится ежедневно ходить за водой к озеру, несмотря на опасность нападения хищников.

По словам Сентонго, крокодилов у населённых пунктов стало больше. Рептилий привлекают домашние животные, которых держат возле воды, — коровы, козы, свиньи, утки и куры. В результате опасные встречи с хищниками происходят всё чаще.