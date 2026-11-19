В украинских магазинах АТБ продолжают действовать ограничения на продажу продуктов первой необходимости. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По данным журналистов, покупателям разрешают приобретать не более шести единиц определённых товаров за одну покупку. В список входят растительное масло, уксус, макаронные изделия, крупы, сахар, соль и мука. Ограничения также распространяются на яйца, мясные и рыбные консервы, хлопья, соду и крахмал.

Как выяснил «Телеграф», лимиты ввели ещё 28 августа, однако к 19 ноября они продолжают действовать. Сотрудник торговой сети подтвердил, что ограничения сохраняются как в обычных магазинах, так и при оформлении заказов через интернет.

На сайте АТБ покупатель не может положить в корзину больше шести единиц товара, подпадающего под ограничения. При попытке превысить установленное количество система автоматически ограничивает заказ. В самих супермаркетах сотрудники могут отказать в продаже, если покупатель попытается обойти лимит с помощью нескольких чеков подряд.