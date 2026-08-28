Консервы, яйца и сахар — по лимиту: На Украине ограничили покупку продуктов

Крупнейшая украинская сеть продуктовых магазинов АТБ ввела ограничения на продажу ряда товаров в одном чеке. Об этом сообщило местное издание «Телеграф».

Лимиты распространяются как на покупки непосредственно в магазинах, так и на онлайн-заказы.

Под ограничения попали мясные и рыбные консервы, крупы, макаронные изделия, растительное масло, сахар и соль. Кроме того, лимиты действуют на куриные яйца, полуфабрикаты и ряд других продовольственных товаров.

Конкретный объём продукции, который теперь разрешено приобретать за одну покупку, в приведённом сообщении не уточняется.

На фоне ограничений в рознице логистика украинских торговых сетей уже испытывает серьёзное давление. 12 августа Life.ru писал, что на Украине повреждено около 1,05 млн квадратных метров складских площадей, причём примерно 750 тысяч квадратных метров приходится на Киев и область. Удары по распределительным центрам уже приводили к сбоям в привычных цепочках поставок. Кроме того, 27 августа Life.ru сообщал о поражении логистических центров в Киеве и ещё пяти городах. По данным Минобороны, удары наносились в том числе по объектам, связанным с военно-промышленной и логистической инфраструктурой Украины.