В Ульяновске умер ветеран Великой Отечественной войны Пётр Сизов

Почётный гражданин Ульяновска и ветеран Великой Отечественной войны Пётр Сизов умер на 100-м году жизни. Его не стало 6 сентября, сообщили в городской администрации.

Сизов родился в 1927 году в Ульяновской области. В 17 лет его призвали на службу, где он прошёл подготовку и служил пулемётчиком. После войны Пётр Иванович продолжил военную службу и много лет работал в Ульяновске.

Ветеран был награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги» и другими наградами. Прощание с Петром Сизовым состоится 9 сентября в Ульяновске.

Ранее почётный гражданин Саратова, ветеран Великой Отечественной войны Пётр Котельников умер 17 августа на 100-м году жизни. После войны он участвовал в строительстве ключевых городских объектов, включая Набережную Космонавтов, мост через Волгу и Парк Победы.