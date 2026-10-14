В Уссурийске 15 подростков избили пятиклассницу и заставляли её есть листья

В Уссурийске прокуратура проверит сообщения об издевательствах над пятиклассницей, которую, по словам матери, избили и унижали около 15 подростков. Об этом говорится в заявлении ведомства. Поводом для проверки стала информация, опубликованная в социальных сетях.

По словам женщины, перед встречей дочери поступали угрозы и оскорбления в переписке. Позже группа подростков окружила девочку неподалёку от школы. Мать утверждает, что школьницу ударили по лицу, заставляли есть листья и вставать на колени. Остальные участники происходящего оскорбляли ребёнка и снимали происходящее на телефоны.

Остановить издевательства удалось сотруднице расположенной рядом клиники. Услышав происходящее, она стала кричать на подростков из окна. Мать пятиклассницы обратилась в полицию, подразделение по делам несовершеннолетних и руководство школы. Официальных комментариев от правоохранительных органов и учебного заведения нет.

Прокуратура оценит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также условия жизни и воспитания детей, участвовавших в конфликте. Установление обстоятельств произошедшего и результаты процессуальной проверки находятся на контроле надзорного ведомства.

Ранее Life.ru писал, что в Санкт-Петербурге полиция проводит проверку после избиения 13-летнего ученика школы № 164, где подростки также пожаловались на систематическую травлю и бездействие руководства. Школьники рассказали не только о нападении на мальчика, но и о регулярных издевательствах со стороны других подростков. Они утверждают, что администрация не принимает необходимых мер для прекращения подобных случаев.