В «Утрише» после атаки украинских БПЛА уничтожены около 70 редких деревьев

Около 70 деревьев редких и исчезающих видов уничтожил пожар, начавшийся после атаки дронов ВСУ на заповедник «Утриш» в Краснодарском крае 8 сентября. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности директора заповедника Дмитрий Онохов.

Всего, по предварительным результатам обследования, до степени прекращения роста повреждены около 160 деревьев. Среди уничтоженных огнём оказались можжевельник, можжевельник дельтовидный и фисташка туполистная.

«По результатам предварительного обследования общее количество поврежденных деревьев до степени прекращения роста составило около 160 штук. Среди уничтоженных пожаром отмечены около 70 деревьев редких и исчезающих видов…» — рассказал Онохов.

Сильнее всего верховой пожар ударил по хвойным можжевеловым лесам, поэтому их восстановление займёт больше времени. На участках с широколиственными деревьями огонь распространялся понизу, и там растительность сможет восстанавливаться быстрее за счёт поросли и семян сохранившихся растений.

Ранее Life.ru сообщал, что после падения обломков БПЛА в районе Малого Утриша под Анапой загорелся лес на территории заповедника. Из-за труднодоступного рельефа спасателям первоначально приходилось бороться с огнём вручную с помощью ранцевых огнетушителей.