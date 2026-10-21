В Узбекистане перешли на обновлённый латинский алфавит

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон об изменении национального алфавита на основе латинской графики. Реформа затронет написание четырёх букв, однако жителям страны не придётся менять документы, деньги и ценные бумаги, сообщила глава президентской администрации Саида Мирзиёева.

«Наконец исправлена многолетняя историческая ошибка», — написала она в своём Telegram-канале, напомнив, что споры вокруг узбекской письменности продолжались годами.

Изменения коснутся обозначений O‘, G‘, Sh и Ch. Вместо них будут использоваться Ö, Ğ, Ş и Ç соответственно. Кроме того, сочетание Ng исключат из алфавита как самостоятельную букву. В результате обновлённая система будет состоять из 28 букв и одного апострофа.

По словам Мирзиёевой, главная задача реформы — устранить неудобства при письме и упростить использование узбекского языка в цифровой среде. Впервые с инициативой пересмотра алфавита она выступила ещё в декабре 2023 года на конференции, посвящённой наследию джадидов.

При этом переход на новые правила будет постепенным. Ранее выданные документы сохранят юридическую силу, национальную валюту и ценные бумаги менять также не потребуется. Учебники, вывески и указатели начнут обновлять по мере истечения срока их службы, чтобы избежать дополнительных расходов.

Особое значение, подчеркнула Мирзиёева, имеет дата подписания закона — 21 октября. В этот день Узбекистан отмечает День узбекского языка. Она выразила надежду, что обновлённая письменность поможет повысить грамотность молодёжи и укрепить авторитет родного языка.

Ранее Life.ru сообщал, что 10 сентября Сенат Узбекистана одобрил изменения в закон об алфавите на основе латинской графики. Сенаторы поддержали отказ от неудобных буквосочетаний и введение новых символов. Власти рассчитывают, что реформа облегчит набор текстов на компьютерах и смартфонах, а также использование узбекского языка в электронном документообороте.