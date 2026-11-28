В центре Варшавы несколько тысяч человек вышли на женский марш с требованием смягчить законодательство об абортах. Участники акции призвали президента Польши Кароля Навроцкого подписать два одобренных парламентом законопроекта, передаёт корреспондент РИА «Новости».

В Варшаве тысячи человек вышли на марш за легализацию абортов. Видео © X / ekonomat_pl

Шествие началось у здания Сейма. Демонстранты направились к президентскому дворцу с плакатами и флагами, скандируя лозунги в поддержку доступных и бесплатных абортов.

Как сообщает Польское радио, акцию организовали общественные движения, выступающие за смягчение ограничений на прерывание беременности.

Один из принятых парламентом документов предусматривает частичную декриминализацию помощи при проведении аборта, другой — возвращение возможности прервать беременность при тяжёлых патологиях плода.

Организаторы приурочили марш к 108-й годовщине получения польскими женщинами избирательных прав и окончанию срока, отведённого президенту на рассмотрение законопроектов.