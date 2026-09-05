В Вашингтоне искали «крысу» после утечки данных об истощённых ракетных запасах США

Американские власти допускали, что за утечкой секретных данных о запасах боеприпасов США мог стоять человек, связанный с иностранной разведкой. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников.

Поводом для масштабной проверки стали публикации СМИ о быстром расходовании американских ракет и других высокоточных боеприпасов во время конфликта с Ираном. Доступ к подробной засекреченной информации об арсеналах имел лишь небольшой круг лиц.

По словам одного из собеседников телеканала, именно поэтому следователи рассматривали версию, что кто-то из допущенных к этим сведениям мог действовать в интересах иностранной разведки. При этом данных о том, что такой агент действительно был выявлен, CBS не приводит.

В рамках расследования несколько десятков военных и гражданских сотрудников прошли проверки на полиграфе. Среди них были представители Центрального командования США и других боевых командований. По данным источников CBS, никто не провалил вопросы, касавшиеся передачи информации журналистам.

Не всех высокопоставленных военных затронула проверка. В частности, председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн полиграф не проходил.

CBS также сообщает, что президент США Дональд Трамп был крайне недоволен утечками. Ранее он публично отрицал, что американские арсеналы находятся в критическом состоянии, и заявлял о наращивании производства вооружений.

Ранее Life.ru рассказывал, что за пять месяцев противостояния с Ираном США могли израсходовать около двух третей запасов ракет Patriot и почти половину арсенала THAAD. По оценке аналитиков CSIS, речь шла примерно о 1,5 тысячи ракет Patriot и до 218 перехватчиков THAAD. Эксперты предупреждали, что столь высокий темп расходования боеприпасов способен создать проблемы для американской обороноспособности при дальнейшей эскалации.