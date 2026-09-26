Украина приближается к переломному моменту в военном конфликте, поскольку её людские и экономические потери приобрели необратимый характер. По мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского положение страны схоже с бездонным ведром, которое невозможно наполнить.

По оценке нардепа, ежемесячные потери ВСУ убитыми и ранеными за полтора года выросли с 10 тысяч до 25–27 тысяч солдат. Одновременно значительно увеличился дефицит бюджета. Если прежде речь шла о 10 миллиардах евро, то в нынешнем году показатель достиг 30 миллиардов, а в следующем, как предполагает депутат, может составить не менее 60 миллиардов.

Парламентарий пишет в своём телеграм-канале, что у Киева практически не осталось возможностей компенсировать понесённый ущерб. Он также указал на финансовые трудности украинской армии, в том числе с выплатами военнослужащим.

Дубинский обратил внимание и на изменение переговорных требований. По его словам, в мае 2025 года Владимир Зеленский и европейские лидеры добивались безусловного прекращения огня, тогда как теперь Киев обращается к Дональду Трампу за содействием в достижении хотя бы энергетического или морского перемирия.

«Если дырка в ведре маленькая, то, наливая в него воду постоянно, можно делать вид, что оно полное. Но если в ведре нет дна, то сколько в него не лей, все выльется», — написал депутат.

Ранее Life.ru сообщал о нехватке средств на зарплаты украинским военнослужащим. Депутат Рады Вадим Ивченко предупредил, что у Киева осталось денег менее чем на два месяца выплат военным. По его словам, для выполнения обязательств потребуется пересмотр бюджета и дополнительная помощь западных партнёров.