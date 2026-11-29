В Псковской области уже более двух с половиной лет не могут найти 44-летнюю Лилию Мусаневу. Сотрудники уголовного розыска Великих Лук вновь обратились к гражданам за помощью.

Местонахождение женщины остаётся неизвестным с 14 апреля 2024 года. Её рост составляет 170 сантиметров, телосложение плотное, волосы длинные светло-рыжие, глаза серо-голубые.

В день исчезновения Мусанева была одета в чёрную куртку с капюшоном, брюки и короткие сапоги такого же цвета. При себе у неё был чёрный рюкзак. Всех, кто располагает сведениями о судьбе пропавшей, просят обратиться в полицию по телефонам 102, 112 или (81153) 5-27-94.