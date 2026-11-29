В Великих Луках продолжают искать пропавшую в апреле 2024 года женщину
Обложка © Life.ru
В Псковской области уже более двух с половиной лет не могут найти 44-летнюю Лилию Мусаневу. Сотрудники уголовного розыска Великих Лук вновь обратились к гражданам за помощью.
Местонахождение женщины остаётся неизвестным с 14 апреля 2024 года. Её рост составляет 170 сантиметров, телосложение плотное, волосы длинные светло-рыжие, глаза серо-голубые.
В день исчезновения Мусанева была одета в чёрную куртку с капюшоном, брюки и короткие сапоги такого же цвета. При себе у неё был чёрный рюкзак. Всех, кто располагает сведениями о судьбе пропавшей, просят обратиться в полицию по телефонам 102, 112 или (81153) 5-27-94.
Ранее Life.ru сообщал, что в Волгоградской области в третий раз объявили розыск 38-летней женщины. Светлана Ершова исчезла 22 ноября в Николаевске. К её поискам подключились полиция и добровольцы отряда «Лиза Алерт». В августе этого года женщина уже пропадала в Волгограде, тогда её удалось найти живой спустя неделю. Впервые Ершову объявляли в розыск в 2021 году.