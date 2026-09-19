В Великом Новгороде 18 сентября подвели итоги финала Чемпионата высоких технологий — 2026. В мероприятиях приняли участие более 15 тысяч человек из России и 30 дружественных стран, сообщило Минпросвещения РФ.

В Великом Новгороде назвали победителей Чемпионата высоких технологий. Видео © Предоставлено Life.ru

На площадках чемпионата собрались студенты российских и зарубежных колледжей, молодые специалисты, эксперты-наставники, представители предприятий-партнёров и спикеры деловой программы. Для школьников также работала отдельная профориентационная зона.

В Великом Новгороде назвали победителей Чемпионата высоких технологий. Фото © Предоставлено Life.ru

По итогам соревнований 20 студентов колледжей и техникумов победили в основной категории, ещё 40 стали призёрами. Всего участники получили 125 медалей в основном, индивидуальном и международном зачётах.

В Великом Новгороде назвали победителей Чемпионата высоких технологий. Фото © Предоставлено Life.ru

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил конкурсантов и их наставников и назвал чемпионат площадкой, где формируются решения для экономики будущего.

«Чемпионат высоких технологий — это площадка, где рождаются передовые решения для экономики будущего, а молодёжь доказывает готовность внести свой вклад в достижение Россией технологического лидерства. Такую цель поставил перед страной Президент Владимир Владимирович Путин», — сказал Чернышенко.

В Великом Новгороде назвали победителей Чемпионата высоких технологий. Фото © Предоставлено Life.ru

Он призвал участников не бояться сложных задач, верить в собственные силы и реализовывать свои идеи.

В 2026 году соревнования впервые целиком сосредоточили на транспортной отрасли. Конкурсанты состязались по 20 перспективным и инновационным компетенциям.

Сергей Кравцов. Фото © Предоставлено Life.ru

Министр просвещения Сергей Кравцов обратил внимание, что Чемпионат высоких технологий проходит в Великом Новгороде уже в четвёртый раз. Он поблагодарил руководство региона и организаторов за развитие площадки.

«В этом году мы проводим соревнования вместе с Министерством транспорта по 20 перспективным специальностям, которые активно развиваются в транспортной сфере. Сегодня предприятиям нужны такие целеустремлённые ребята, как вы», — сказал Кравцов.

В Великом Новгороде назвали победителей Чемпионата высоких технологий. Фото © Предоставлено Life.ru

Министр поздравил финалистов, победителей и их наставников, назвав молодых специалистов будущим транспортной отрасли.

В Великом Новгороде назвали победителей Чемпионата высоких технологий. Фото © Предоставлено Life.ru

Кравцов отдельно поблагодарил экспертов-наставников, которые готовят новые поколения профессионалов, а также компании, участвующие в развитии Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» и системы среднего профессионального образования.

В Великом Новгороде назвали победителей Чемпионата высоких технологий. Фото © Предоставлено Life.ru

Индустриальными партнёрами Чемпионата высоких технологий — 2026 выступили более 300 предприятий реального сектора экономики.

В Великом Новгороде назвали победителей Чемпионата высоких технологий. Фото © Предоставлено Life.ru

Среди них — ПАО «Сбербанк», ОАО «РЖД», АО «ГК Нацпроектстрой», ПАО «Яковлев», группа компаний «Тихие крылья», ООО «ВСМ-Сервис», завод «Москвич» и другие компании.

В Великом Новгороде назвали победителей Чемпионата высоких технологий. Фото © Предоставлено Life.ru

Работодатели предлагают наиболее успешным участникам чемпионата стажировки, которые впоследствии могут привести к трудоустройству.

Инновационные компетенции для соревнований разработали совместно с Министерством транспорта РФ. Они ориентированы на кадровые и технологические потребности транспортной отрасли.

В Великом Новгороде назвали победителей Чемпионата высоких технологий. Фото © Предоставлено Life.ru

Программа также связана с задачами национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни».

В Великом Новгороде назвали победителей Чемпионата высоких технологий. Фото © Предоставлено Life.ru

Первый заместитель министра транспорта России Константин Пашков отметил, что чемпионат позволяет участникам не только показать профессиональные знания, но и продемонстрировать умение работать в команде.

«Впервые чемпионат полностью посвящён транспортной отрасли. Расширилась география участников. Приехали конкурсанты из 30 стран. 20 инновационных компетенций, по которым проходили соревнования, охватывают весь спектр современных транспортных специальностей, отражают потребности цифровой экономики и высокотехнологичного производства», — заявил Пашков.

По его словам, программа соревнований показывает, насколько тесно развитие современного транспортного комплекса связано с высокими технологиями.

В Великом Новгороде назвали победителей Чемпионата высоких технологий. Фото © Предоставлено Life.ru

К финалистам также обратился губернатор Новгородской области Александр Дронов. Он подчеркнул значение подготовки специалистов в условиях технологического развития страны.

«Чемпионат высоких технологий доказал, что такие люди у нас есть — это вы! В этот раз соревнование было посвящено транспортной отрасли. А значит, именно вы будете развивать дороги, мосты, морские и космические проекты, строить будущее России», — сказал Дронов.

Губернатор пожелал участникам, чтобы чемпионат стал для них началом успешного профессионального пути.

Победители и призёры финала, а также их наставники получат премии, установленные Правительством России.

За первое место предусмотрено 300 тысяч рублей, за второе — 200 тысяч, за третье — 100 тысяч рублей.

Чемпионат высоких технологий входит во Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы». Оно объединяет сам чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий.

В Великом Новгороде назвали победителей Чемпионата высоких технологий. Фото © Предоставлено Life.ru

Движение создано для выявления и поддержки талантливой молодёжи, укрепления кадрового потенциала и содействия технологическому суверенитету России.

Организатором выступает Минпросвещения РФ, федеральным оператором — Институт развития профессионального образования.

Соревнования проходят в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин назвал движение «Профессионалы» уникальной площадкой для молодёжи. Оно позволяет студентам колледжей и молодым специалистам демонстрировать навыки, получать практический опыт и выстраивать контакты с потенциальными работодателями.