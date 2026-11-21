В центре Вены около трёх тысяч человек вышли на улицы с требованием отказаться от наращивания военных расходов. Участники шествия выступили против милитаризации Европы и призвали направлять бюджетные средства на образование, социальные программы и защиту климата, сообщают австрийские СМИ.

Колонна отправилась от площади Кристиана Броды возле Западного вокзала и прошла через Мариахильфер-штрассе к площади Хельденплац. Демонстранты несли плакаты с антивоенными лозунгами. Главным девизом акции стала фраза «Наше будущее вместо их войн». К шествию присоединились представители молодёжных, студенческих, экологических и антивоенных объединений. Они выступили против увеличения расходов на вооружения, считая, что дополнительные средства следует направлять на решение социальных проблем.

Акция в австрийской столице стала частью международного молодёжного дня протеста 20 ноября. Демонстрации и забастовки в этот день прошли более чем в 25 странах. При этом в Вене состоялась ещё одна акция протеста — утром возле здания Венского университета. Она сопровождалась столкновениями с полицией и задержаниями. Дневное шествие по центру города прошло мирно.