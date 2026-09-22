В Венесуэле открыли памятник собаке, спасшей 26 человек при землетрясении

В Венесуэле установили памятник собаке Цунами, которая помогла спасателям найти 26 человек после разрушительного землетрясения. Бронзовую статую открыли в парке Вереда-дель-Лаго в Маракайбо.

«Мы открыли статую в честь Цунами, спасательной собаки, которая стала национальным символом храбрости, веры и солидарности после двойного землетрясения 24 июня, последствия которого сильно затронули штат Ла-Гуайра и центр страны», — написал мэр столицы Сулии Джанкарло Ди Мартино на своей странице.

В Венесуэле открыли памятник собаке, спасшей 26 человек. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tsunamilahuelladevida

Девятилетняя бордер-колли Цунами вместе со спасателями искала людей под завалами в наиболее опасных районах. Собака работала днём и ночью, в том числе в штате Ла-Гуайра, который сильнее других пострадал от стихии.

История самой Цунами началась непросто. Щенком она жила на улице и получила травмы после жестокого обращения. Волонтёры спасли щенка, после чего животное передали в Центр подготовки собак для реагирования на стихийные бедствия. Позже Цунами участвовала в спасательных работах после крупных землетрясений в Турции и Сирии в 2023 году. Тогда она также помогла найти десятки людей.

Ранее Life.ru писал, что разрушительное землетрясение в Венесуэле привело к тысячам жертв. Власти продолжают устранять последствия стихии, которая обрушилась на страну 24 июня. Подземные толчки серьёзно повредили жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.