Венгрия определится с дальнейшей финансовой поддержкой Украины через Евросоюз только после оценки условий выделения денег и возможных расходов для собственного бюджета. Об этом в беседе с «Известиями» заявил депутат венгерского парламента от правящей партии «Тиса» Жолт Юдак.

«В вопросе предоставления Украине дальнейшей финансовой поддержки со стороны ЕС обоснованную позицию можно будет сформировать после ознакомления с конкретными предложениями, условиями их финансирования и последствиями для бюджета Венгрии», — подчеркнул Юдак.

Вопрос новых кредитов Киеву вызвал разногласия между европейскими государствами. Так, против участия в программе помощи выступили Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария. При этом Германия настаивает, чтобы в финансировании участвовали все 27 членов Евросоюза.

Ранее Life.ru сообщал, что лидеры ЕС досрочно завершили саммит в Брюсселе из-за провала переговоров по бюджету. Участники встречи не смогли договориться о распределении расходов на 2028–2034 годы и дополнительном кредите Киеву. Второй день саммита отменили, а обсуждение спорных вопросов перенесли на декабрь.