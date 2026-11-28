В Верховной раде готовят законопроект об ускорении запрета УПЦ
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Депутаты Верховной рады Украины готовят новый законопроект, который призван ускорить прекращение деятельности Украинской православной церкви (УПЦ). О соответствующей инициативе рассказал парламентарий Никита Потураев, сообщает Союз православных журналистов.
По словам Потураева, законопроект позволит ускорить процедуру ликвидации религиозных организаций, которые украинские власти считают связанными с Россией. Депутат также заявил о намерении преодолеть сопротивление коллег по парламенту, выступающих против дальнейшего ужесточения ограничений.
Инициатива вызвала недовольство пользователей социальных сетей. В комментариях к публикации телеканала «Первый казацкий» украинцы призвали депутатов сосредоточиться на улучшении условий жизни граждан, а не вмешиваться в религиозные вопросы. Некоторые комментаторы также обвинили парламентариев в расколе общества и ограничении свободы вероисповедания.
Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил о преследовании более 200 священников УПЦ на Украине. По словам правозащитника, некоторые священнослужители подвергались пыткам, а их дальнейшее пребывание под стражей угрожает их жизни. В связи с этим Мельников направил обращение генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.