Депутаты Верховной рады Украины готовят новый законопроект, который призван ускорить прекращение деятельности Украинской православной церкви (УПЦ). О соответствующей инициативе рассказал парламентарий Никита Потураев, сообщает Союз православных журналистов.

По словам Потураева, законопроект позволит ускорить процедуру ликвидации религиозных организаций, которые украинские власти считают связанными с Россией. Депутат также заявил о намерении преодолеть сопротивление коллег по парламенту, выступающих против дальнейшего ужесточения ограничений.

Инициатива вызвала недовольство пользователей социальных сетей. В комментариях к публикации телеканала «Первый казацкий» украинцы призвали депутатов сосредоточиться на улучшении условий жизни граждан, а не вмешиваться в религиозные вопросы. Некоторые комментаторы также обвинили парламентариев в расколе общества и ограничении свободы вероисповедания.