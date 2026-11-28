В Вильнюсе возле здания МИД Литвы загорелся автомобиль посольства Испании
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В центре Вильнюса неподалёку от здания МИД Литвы загорелся автомобиль посольства Испании. В результате происшествия пострадал водитель, его госпитализировали, сообщает литовский телеканал LRT со ссылкой на спасательные службы.
Автомобиль Volvo с дипломатическими номерами находился на парковке возле бизнес-центра «Пирклю клубас», в котором располагается испанское диппредставительство.
Водитель попытался самостоятельно справиться с огнём. На помощь ему пришёл шофёр проезжавшего мимо автобуса. Им удалось ликвидировать возгорание до прибытия пожарных и медиков. Водителя посольского автомобиля доставили в больницу. Причины пожара и степень тяжести полученных им травм не уточняются.
Ранее Life.ru сообщал о пожаре на Игналинской АЭС в Литве. В помещении станции загорелись пакеты с использованными средствами защиты. После происшествия Белоруссия усилила радиационный контроль в приграничной зоне, а литовские власти заявили об отсутствии угрозы радиационной безопасности.