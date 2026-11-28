В центре Вильнюса неподалёку от здания МИД Литвы загорелся автомобиль посольства Испании. В результате происшествия пострадал водитель, его госпитализировали, сообщает литовский телеканал LRT со ссылкой на спасательные службы.

Автомобиль Volvo с дипломатическими номерами находился на парковке возле бизнес-центра «Пирклю клубас», в котором располагается испанское диппредставительство.

Водитель попытался самостоятельно справиться с огнём. На помощь ему пришёл шофёр проезжавшего мимо автобуса. Им удалось ликвидировать возгорание до прибытия пожарных и медиков. Водителя посольского автомобиля доставили в больницу. Причины пожара и степень тяжести полученных им травм не уточняются.