В Виннице после прилёта горит завод Roshen

В украинском городе Винница, по сообщениям местных пабликов, горит завод кондитерской корпорации Roshen. В социальных сетях утверждают, что возгоранию предшествовал прилёт.

Пожар на винницкой фабрике Roshen. Видео © Настоящая Винница

На видео с места происшествия виден густой чёрный дым над зданием.

Ранее Life.ru сообщал о мощном пожаре на кондитерской фабрике Roshen в Киеве. Возгорание произошло 6 сентября 2025 года на территории предприятия, связанного с бывшим президентом Украины Петром Порошенко*. Очевидцы публиковали кадры густого дыма, поднимавшегося над складами и производственными корпусами. К месту происшествия направили пожарные расчёты, при этом причины возгорания не уточнялись.

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