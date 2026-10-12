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Опубликовано 12 октября, 16:24

В Виннице после прилёта горит завод Roshen

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В украинском городе Винница, по сообщениям местных пабликов, горит завод кондитерской корпорации Roshen. В социальных сетях утверждают, что возгоранию предшествовал прилёт.

Пожар на винницкой фабрике Roshen. Видео © Настоящая Винница

На видео с места происшествия виден густой чёрный дым над зданием.

В Днепропетровске прогремел взрыв
В Днепропетровске прогремел взрыв

Ранее Life.ru сообщал о мощном пожаре на кондитерской фабрике Roshen в Киеве. Возгорание произошло 6 сентября 2025 года на территории предприятия, связанного с бывшим президентом Украины Петром Порошенко*. Очевидцы публиковали кадры густого дыма, поднимавшегося над складами и производственными корпусами. К месту происшествия направили пожарные расчёты, при этом причины возгорания не уточнялись.

Больше новостей о конфликте на Украине — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Юрий Лысенко
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