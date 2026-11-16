Объект критической промышленности получил повреждения в Винницкой области в центральной части Украины. О ситуации на предприятии сообщила глава региональной администрации Наталья Заболотная.

По её словам, устранение последствий осложняют трудности. Заболотная не уточнила в приведённом сообщении, что именно мешает работам и насколько серьёзные повреждения получил объект.

Ранее после очередной атаки крупный пожар охватил промышленный объект в Полтавской области. Российские военкоры утверждают, что речь идёт о Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе. Компания «Нафтогаз» подтвердила атаку беспилотников на один из своих объектов в Полтавской области 14 ноября.