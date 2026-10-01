В Вирджинии сотрудник склада убил двух коллег и ранил третьего

Два человека погибли, ещё один получил ранения при стрельбе возле склада в городе Манассас американского штата Вирджиния. Нападавший позднее покончил с собой. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на местные власти.

Стрельба произошла утром 30 сентября примерно в 50 километрах от Вашингтона. По данным издания, огонь открыл один из работников склада. Он застрелил двух коллег и ранил третьего. Состояние пострадавшего остаётся стабильным.

Правоохранители начали искать подозреваемого по всему штату. Позднее он вступил в перестрелку с полицией, во время которой покончил с собой. Таким образом, общее число погибших достигло трёх.

В районе происшествия власти объявили чрезвычайное положение и рекомендовали жителям оставаться в укрытиях. Ближайшая школа ввела дополнительные меры безопасности. Занятия продолжились по расписанию, однако ученикам запретили выходить на улицу.

Ранее четыре человека погибли и ещё четверо получили ранения при стрельбе в районе Грин-Хилл на острове Сент-Винсент. Вооружённые люди ночью подъехали на автомобиле и открыли огонь по находившимся на улице людям. Нападение стало вторым по числу жертв среди подобных случаев в истории Сент-Винсента и Гренадин. В июле 2023 года стрельба в районе Харбор-Клаб в Кингстауне унесла жизни пяти человек.