В прибрежных районах Байкала содержание токсинов, вырабатываемых цианобактериями, превысило нормы ВОЗ в сотни раз. Опасные микроорганизмы обнаружили и в водохранилищах Ангары, сообщили «Известиям» исследователи Лимнологического института СО РАН.

Речь идёт о микроцистинах, поражающих печень, и сакситоксинах, которые воздействуют на нервную систему и способны вызвать паралич. Основные очаги распространения выявили в популярных туристических местах, включая Малое Море, Чивыркуйский и Баргузинский заливы. Учёные связывают проблему с попаданием в водоёмы азота и фосфора, в том числе из канализационных стоков туристических баз и населённых пунктов. Размножению цианобактерий также способствует прогрев воды.

«Массовое развитие цианобактерий в водоёмах, приводящее к изменению цвета воды, называют цветением. Это признак эвтрофирования — загрязнения биогенными элементами, прежде всего азотом и фосфором. Байкал огромен, и основная часть озера остаётся чистой. Однако в прибрежных зонах, где отдыхают люди, концентрация токсинов в воде может в несколько раз превышать допустимые нормы», — сказала заведующая лабораторией водной микробиологии ЛИН СО РАН Ольга Белых.

Исследователи предупреждают, что последствия цветения могут выйти за пределы прибрежных зон: токсины угрожают водным организмам и способны осложнить подготовку питьевой воды. Для Байкала это особенно опасно из-за обилия эндемичных видов, существование которых зависит от устойчивости озёрной экосистемы.

Ранее группа учёных выяснила, что с 2017 года речной сток в бассейне Байкала заметно увеличился, а уровень воды начал расти. Они утверждают, что озеро Байкал демонстрирует признаки восстановления водного баланса после продолжительного периода засух. При этом специалисты предупреждают, что нынешнее улучшение не гарантирует окончательного завершения засушливого периода.