В Волгодонске Ростовской области 73-летнему пенсионеру вернули более 500 тысяч рублей, которые он перевёл телефонным мошенникам. Добиться возврата сбережений удалось через суд, сообщила региональная прокуратура.

Пожилой мужчина под влиянием обмана отправил деньги на чужой банковский счёт. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) и установили, что получателем средств оказался житель Краснодарского края.

Прокуратура подала иск о взыскании с владельца счёта суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Пенсионер уже получил все деньги обратно, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Life.ru рассказывал о другом 73-летнем пенсионере, лишившемся 40 миллионов рублей в Москве. Мужчина поверил аферистам, выдававшим себя за силовиков. Столичная прокуратура напомнила, что настоящие правоохранители не требуют передавать сбережения курьерам.