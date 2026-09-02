В Волгограде горит магазин на площади 3,5 тыс. квадратных метров

В Волгограде загорелось здание магазина на улице Электролесовской, 35. Огонь охватил более 3,5 тыс. квадратных метров, сообщило МЧС России.

Прибывшие на вызов подразделения установили, что горит здание магазина. Предварительная площадь пожара составляет 3,5 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли 46 человек и 17 единиц техники.

В конце июля Life.ru рассказывал о пожаре в магазине пиротехники в торговом центре Раменского. Из-за находившихся в помещении фейерверков внутри здания прогремели взрывы, а открытое горение ликвидировали на площади 1170 квадратных метров.