В Волгограде продлили арест обвиняемому в убийстве отца пятерых детей
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В Волгограде обвиняемому в убийстве отца пятерых детей продлили арест. О решении Центрального районного суда сообщили в объединённой пресс-службе судов региона в «Максе».
Владимир К. останется в СИЗО до 27 февраля 2027 года. Следствие по делу ещё не завершено. Решение суда пока не вступило в силу.
Трагедия произошла 26 сентября в супермаркете «Магнит» в Красноармейском районе Волгограда. По версии следствия, пьяный покупатель начал стрелять после того, как другой мужчина сделал ему замечание из-за мата. Многодетный отец умер до приезда скорой помощи.
На следующий день полицейские задержали подозреваемого. Мужчина признал вину, ему предъявили обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия.
Напомним, 30 сентября в Волгограде простились с погибшим многодетным отцом. По имеющимся сведениям, 36-летний мужчина пытался защитить других покупателей и находившихся в магазине детей. У погибшего остались супруга и пятеро детей.
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