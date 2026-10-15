В Волгоградской области объявляли ракетную опасность 14 октября. Об этом сообщает МЧС РФ по региону.

«Отключите газ, воду, электричество и проследуйте в ближайшее укрытие, а при его отсутствии в ближайшее заглубленное помещение подземного пространства (подвал, погреб, подземный паркинг, метрополитен и т.п.)», — говорится в сообщении ведомства.

Жителям региона рекомендовали проследовать в ближайшее укрытие. При себе было необходимо иметь документы, питьевую воду и лекарства.

Ранее Life.ru писал, что ракетную опасность объявили в ночь на 15 октября. Предупреждения затронули Ростовскую, Оренбургскую, Ульяновскую и Самарскую области, а также Татарстан и Чувашию. После объявления тревоги сирены включили в Казани, Самаре и Чувашии. Власти призвали жителей перейти в укрытия, не приближаться к окнам и по возможности избегать открытых пространств.