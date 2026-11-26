В Вологде решается вопрос о задержании родителей пятилетней девочки, которая умерла от истощения в многодетной семье. Её семилетний брат также оказался истощённым и попал в реанимацию. Об этом сообщил прокурор Вологодской области Андрей Тимошичев на оперативном совещании регионального правительства.

По словам прокурора, в отношении произошедшего возбуждены уголовные дела. Сейчас следователи решают вопрос о задержании родителей. Остальным детям необходимо обеспечить медицинскую помощь и обследование, после чего их планируют направить в санаторно-реабилитационные учреждения.

«Решается вопрос о задержании родителей. Возбуждены уголовные дела, будут выясняться все обстоятельства. Нужно решить сразу, чтобы дети получили медицинскую помощь и лечение», — заявил Тимошичев.

Всего в семье воспитывались 12 детей, 11 из них несовершеннолетние. По данным регионального управления Следственного комитета, семья состояла на профилактическом учёте и проживала в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях. Следствие считает, что родители не обеспечивали детям необходимый уход.

После осмотра квартиры девять детей доставили в Вологодскую областную детскую клиническую больницу. Семилетний мальчик находится в реанимации. По данным регионального Минздрава, его состояние оценивается как стабильное.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Первое расследуется по факту убийства малолетнего, находившегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), второе — по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Следователи допрашивают родителей, медицинских работников, родственников и ответственных чиновников. Назначены судебные экспертизы. Прокуратура Вологодской области также проводит проверку.

Трагедия произошла в многодетной семье, где воспитывались 12 детей, 11 из которых были несовершеннолетними. Пятилетняя девочка скончалась в состоянии истощения, её семилетний брат также был госпитализирован с аналогичным диагнозом. По данным Следственного комитета, семья состояла на профилактическом учёте, однако родители не обеспечивали детям должный уход. Возбуждены уголовные дела о гибели ребёнка и халатности.