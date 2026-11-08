В Волжском Волгоградской области 21-летний водитель ВАЗ-2114 погиб после столкновения с Hyundai Elantra. Ещё три человека получили травмы и оказались в больнице. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Авария произошла вечером 7 ноября около 19:25 на улице Мира, напротив дома № 79. По предварительным данным полиции, молодой человек не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой.

Водителя отечественной легковушки доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось. Он скончался от полученных травм.

В больницу также попали двое пассажиров ВАЗ-2114 и женщина, находившаяся в салоне Hyundai. Информация о тяжести их травм пока не уточняется.

Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.