В Воронеже подготовили пункты размещения для пострадавших от атаки БПЛА

Жители Воронежа, чьи квартиры и дома пострадали во время массированной атаки беспилотников, смогут временно переехать в специальные пункты размещения. В городе уже работают несколько таких объектов, однако пока никто из пострадавших не обратился с просьбой о переселении. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин.

По словам градоначальника, помощь доступна в любой момент. Если оставаться в повреждённом жилье невозможно, достаточно позвонить по номеру 112 или обратиться в управу своего района. После этого городские службы помогут организовать временное размещение.

Необходимость в такой поддержке возникла после ночной и утренней атаки 26 октября. По данным губернатора Александра Гусева, силы ПВО уничтожили 113 беспилотников над Воронежской агломерацией и несколькими районами области. Более 70 аппаратов, как сообщил глава региона, сбили непосредственно над городом.

Последствия затронули практически все районы Воронежа. Повреждены окна и фасады жилых зданий, пожары произошли в многоквартирном доме, деловом центре, гаражном кооперативе и на нескольких промышленных предприятиях. Возгорание также зафиксировали на школьном стадионе.

По последним данным региональных властей, погибли три человека, ещё 39 получили ранения, включая троих детей. Значительная часть пострадавших находилась в пассажирском поезде, на который, по информации губернатора, упали обломки беспилотника. Среди раненых есть люди в тяжёлом состоянии.

Сейчас районные управы вместе с городскими коммунальными службами обследуют повреждённые объекты и определяют объём восстановительных работ. Жителям рекомендуют сообщать о разрушениях, чтобы специалисты могли зафиксировать ущерб.

Ранее Life.ru сообщил, что при атаке беспилотников на Воронеж пострадал пассажирский поезд Анапа — Москва. Обломки БПЛА упали на состав в районе станции Сомово, повредив один из вагонов. После происшествия на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж пропало напряжение в контактной сети, из-за чего железнодорожное движение пришлось временно остановить.