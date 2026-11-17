В Воронеже 17 ноября прощаются с известным стилистом и победителем телешоу «Битва салонов» Сергеем Савано, который скончался в возрасте 39 лет. Церемонию организовали друзья мастера, а местом его последнего упокоения станет Будённовское кладбище. Об этом сообщает сайт MK.ru.

По данным издания, незадолго до смерти Савано потерял сознание, упал и получил серьёзную травму головы. Его доставили в городскую больницу № 10, известную как «Электроника», где он несколько дней провёл в реанимации.

Позднее состояние стилиста стабилизировалось, и врачи перевели его в обычное отделение. Знакомые рассказывали, что Сергей чувствовал себя значительно лучше, однако затем его здоровье внезапно ухудшилось. Сердце мужчины остановилось 14 ноября.

Предварительно, причиной смерти мог стать инсульт, развившийся после травмы головы. Окончательные выводы специалисты смогут сделать по результатам судебно-медицинской экспертизы, которые ожидаются примерно через месяц.

Савано владел популярным салоном красоты Savva Studio на улице Кольцовской. Известность ему принесла победа в телевизионном проекте «Битва салонов» на канале «Пятница!». Среди клиентов мастера были состоятельные жители Воронежа и гости из других городов. Стоимость отдельных стрижек достигала 50 тысяч рублей.

Коллеги вспоминают Сергея как талантливого, скромного и отзывчивого человека. На церемонии прощания зал украсили белыми розами — любимыми цветами стилиста. После него остались мать и сестра.

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