В Воронеже выставили на продажу советские три копейки за 3 млн рублей
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Воронежец просит 3 млн рублей за советские три копейки 1991 года. Объявление появилось в соцсетях в конце октября и набрало больше тысячи просмотров. Покупателя пока нет.
Монету выставили как «перевёртыш». Так называют экземпляры, у которых рисунок на одной стороне повёрнут относительно другой. Такой брак возникает, если при чеканке один из штемпелей установлен под углом или смещается.
Три миллиона рублей — сумма, которую назначил владелец. О независимой оценке экземпляра или сделке по этой цене издание не сообщало.
В сентябре в Финляндии любитель металлоискателей нашёл крупнейший известный в стране клад серебряных монет эпохи викингов. Тысячи монет общим весом около 4,5 кг лежали в двух берестяных ёмкостях. После находки участок обследовали археологи.