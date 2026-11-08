Воронежец просит 3 млн рублей за советские три копейки 1991 года. Объявление появилось в соцсетях в конце октября и набрало больше тысячи просмотров. Покупателя пока нет.

Монету выставили как «перевёртыш». Так называют экземпляры, у которых рисунок на одной стороне повёрнут относительно другой. Такой брак возникает, если при чеканке один из штемпелей установлен под углом или смещается.

Три миллиона рублей — сумма, которую назначил владелец. О независимой оценке экземпляра или сделке по этой цене издание не сообщало.