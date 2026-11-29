После ночной атаки беспилотников в Воронежской области повреждения получили несколько частных домов, а один из них сгорел. Всего, по данным властей, над одним городским округом и шестью районами региона уничтожили 29 БПЛА.

«При падении обломков БПЛА, по предварительным данным, в одном из районов огнём уничтожен частный дом», — сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, ещё в четырёх домах в том же районе повреждены остекление, кровля и фасад. Кроме того, пострадал ряд хозяйственных построек. В другом районе региона осколки посекли фасад и остекление ещё двух частных домов. Власти уточняют последствия на местах.