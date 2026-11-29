В Воронежской области после атаки 29 БПЛА сгорел дом, ещё шесть повреждены
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
После ночной атаки беспилотников в Воронежской области повреждения получили несколько частных домов, а один из них сгорел. Всего, по данным властей, над одним городским округом и шестью районами региона уничтожили 29 БПЛА.
«При падении обломков БПЛА, по предварительным данным, в одном из районов огнём уничтожен частный дом», — сообщил губернатор Александр Гусев.
По его словам, ещё в четырёх домах в том же районе повреждены остекление, кровля и фасад. Кроме того, пострадал ряд хозяйственных построек. В другом районе региона осколки посекли фасад и остекление ещё двух частных домов. Власти уточняют последствия на местах.
Воздушную атаку минувшей ночью отразили над одним городским округом и шестью районами Воронежской области. В результате падения обломков пострадали 4 человека — мужчина и три женщины. Как уточнил глава региона, двоих уже отпустили к родственникам, ещё двое остаются под наблюдением врачей в районной больнице.