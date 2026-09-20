В восьми регионах Сибири завершилось голосование на выборах в Госдуму

Избирательные участки закрылись сразу в восьми регионах Сибири после трёхдневного голосования на выборах депутатов Государственной думы. В 20:00 по местному времени, или в 16:00 мск, голосование завершилось в Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также республиках Алтай, Хакасия и Тува.

В Новосибирской области, где одновременно проходили ещё 28 избирательных кампаний, явка к 18:00 местного времени составляла 39,66%. Среди зарегистрировавшихся на дистанционное электронное голосование онлайн проголосовали 88,93%.

В Кемеровской области к 18:00 явка достигла 68,75%. В регионе помимо выборов в Госдуму проходили ещё 18 кампаний, в том числе выборы депутатов горсоветов Кемерова и Новокузнецка.

Самый высокий промежуточный показатель среди перечисленных регионов фиксировался в Туве. К 15:00 местного времени там проголосовали 77,9% избирателей. Одновременно жители республики выбирали главу региона и представителей органов местного самоуправления.

В Красноярском крае за два часа до закрытия участков явка составляла 47,24%, в Хакасии — 40,05%. В Алтайском крае к 15:00 проголосовали 39,51% избирателей, в Республике Алтай за пять часов до завершения голосования — 40,06%.

В Томской области явка к 15:00 составляла около 36,5%. Помимо депутатов Госдумы, жители региона выбирали новый состав областной законодательной думы.

Дистанционное электронное голосование наряду с традиционным форматом применялось в Новосибирской и Томской областях, Алтайском крае и Республике Алтай.

Ранее Life.ru сообщал, что голосование на выборах в Госдуму завершилось на Сахалине и Курилах. После закрытия участков комиссии там также приступили к подсчёту голосов.