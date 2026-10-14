В ВСУ погибла девушка-дроновод, обвинявшая командиров в домогательствах

Командиры Вооружённых сил Украины (ВСУ) могли намеренно отправлять оператора беспилотников Валерию Степанову с позывным Демон на опасные боевые задания после её жалоб на домогательства и избиения. Военнослужащая погибла во время одного из выходов. Подробности РИА «Новости» раскрыл источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, после перевода в 432-й полк беспилотных систем девушка стала получать задания чаще сослуживцев. Утверждается, что новое руководство узнало о причинах её ухода из предыдущего подразделения и решило таким образом избавиться от военнослужащей.

«Когда командиры нового подразделения узнали о причине перевода, они решили не связываться с проблемной девушкой и начали чаще остальных отправлять её на боевые задачи», — рассказал источник.

Ранее Степанова служила в 118-й бригаде территориальной обороны ВСУ. В конце августа она публично обвинила офицеров в домогательствах во время дежурства. По словам девушки, нетрезвые командиры пытались принудить её к употреблению алкоголя, а после отказа заперли в комнате и приставали к ней.

Впоследствии военнослужащую перевели в другой батальон, однако там, как она утверждала, начались избиения и удушения. Опасаясь за собственную безопасность, Степанова самовольно покинула часть, а позднее продолжила службу в подразделении беспилотной авиации.

По данным российского источника, группа, в составе которой находилась девушка, попала под обстрел и перестала выходить на связь. Украинский проект «Вона стоїть» также подтвердил её гибель при атаке дрона. При этом активисты потребовали независимого расследования обстоятельств произошедшего, подчеркнув, что связь между прежними жалобами и смертью военнослужащей пока не установлена.

Ранее Life.ru сообщал о ликвидации трёх женщин-операторов беспилотников ВСУ на разных участках фронта. По данным российских силовых структур, на Лиманском направлении погибли 24-летняя командир взвода ударных БПЛА Ярина Ништук и её сослуживица Валерия Степанова с позывным Демон. Третьей погибшей стала Виктория Степанова из Полтавской области, управлявшая дронами в Запорожской области.