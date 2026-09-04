В «двухэтажках» содержат неугодных украинских военных — там их избивают, унижают и не пускают в туалет. О таких условиях ТАСС рассказали источники в российских силовых структурах.

«В ВСУ провинившихся солдат содержат в «двухэтажках». За время нахождения там им не выплачивают зарплату, за неповиновение избивают, унижают и не разрешают свободно пользоваться туалетом», — отмечает собеседник агентства.

Он пояснил, что «двухэтажка» представляет собой небольшое здание, используемое как импровизированное место для внесудебных расправ.

Ранее командование 225-го отдельного штурмового полка Вооружённых сил Украины, который неоднократно оказывался в центре скандалов, создало неформальную группу из спортсменов для избиения и убийств военнослужащих. Участники группы действовали по указаниям командования и избивали военнослужащих полка. В отдельных случаях издевательства заканчивались смертью. При этом погибших первоначально оформляли как пропавших без вести.