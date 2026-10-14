В ВСУ заявили о задержке разведданных от США во время ночной ракетной атаки

Западные партнёры передали Киеву информацию о ракетной опасности со значительной задержкой во время ночной воздушной атаки 14 октября. О перебоях в поступлении сведений сообщил начальник пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам представителя украинского командования, союзники оставили ПВО страны без предупреждения о баллистической угрозе в ходе начального этапа ударов. Первые сообщения о том, что данные от партнёров отсутствуют, украинские военные зафиксировали около 22:40 накануне вечером. Оповещения и оперативная разведывательная информация начали поступать в распоряжение украинской стороны только на последующих трёх волнах атак.

Заявление о сбоях во взаимодействии с западными спецслужбами прозвучало на фоне недавней публикации американского издания Politico. Журналисты сообщили о возможном сценарии, при котором экс-президент США Дональд Трамп в случае возвращения к власти может полностью перекрыть передачу разведывательных сведений ВСУ, а также оказать давление на руководство компании SpaceX для отключения терминалов спутниковой связи Starlink, играющих ключевую роль в управлении украинскими войсками.

Ранее Зеленский признал отсутствие предупреждения от США перед баллистической атакой на Киев. По его словам, разведывательная информация о запуске ракет необходима для своевременного оповещения населения. При этом в Киеве не уточнили, связано ли произошедшее с возможным изменением позиции Вашингтона.